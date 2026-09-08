Sortie nature — Reconnaissance des algues du littoral, Trevignon, Trégunc

Informations pratiques

Sortie nature — Reconnaissance des algues du littoral Mercredi 14 octobre, 12h30 Trevignon Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:30:00+02:00

Venez découvrir les algues dans leur environnement

naturel. Apprenez à les reconnaître et les cueillir

pour pouvoir les consommer.

À partir de 6 ans.

Trevignon maison du littoral tregunc Trégunc 29910 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/evenement/ecopole-inscription-aux-ateliers/?cancelurl=https%3A//mesdemarches.cca.bzh/ »}]

Venez découvrir les algues dans leur environnement naturel. Apprenez à les reconnaître et les cueillir pour pouvoir les consommer. À partir de 6 ans. CCA