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AGENDA · Trégunc

Sortie nature — Reconnaissance des algues du littoral, Trevignon, Trégunc

mercredi 14 octobre 2026 · Trevignon · Trégunc

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Trevignon
Adresse
maison du littoral tregunc
Ville
29910 Trégunc
Département
Finistère
Tarif
sur inscription

Sortie nature — Reconnaissance des algues du littoral Mercredi 14 octobre, 12h30 Trevignon Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T14:30:00+02:00

Venez découvrir les algues dans leur environnement
naturel. Apprenez à les reconnaître et les cueillir
pour pouvoir les consommer.
À partir de 6 ans.

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Venez découvrir les algues dans leur environnement naturel. Apprenez à les reconnaître et les cueillir pour pouvoir les consommer. À partir de 6 ans. CCA

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