Sortie nature Sauvages de ma rue La halle aux Poissons Le Havre

La halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Ces sorties urbaines vous invitent à la découverte des plantes spontanées qui poussent dans les rues, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…
Accompagné par un jardinier botaniste, vous apprendrez à reconnaître cette flore urbaine des rues du Havre. Un moment pour changer de regard sur la nature en ville.
Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite
– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre
– par téléphone au 02 35 19 45 45. .
La halle aux Poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
