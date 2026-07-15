Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Rue du Parc en Ciel Pau
samedi 17 octobre 2026 · Rue du Parc en Ciel · Pau
Informations pratiques
Pau
Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson
Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Balade sur les chemins empruntés par le hérisson pour se déplacer en ville à l’abri de la circulation et du dérangement des activités humaines. Découverte ludique d’une espèce protégée qui est devenue un vrai symbole de la protection de la biodiversité.
De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). Inscription obligatoire. .
Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com
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English : Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson
L’événement Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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