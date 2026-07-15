Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Rue du Parc en Ciel Pau

samedi 17 octobre 2026 · Rue du Parc en Ciel · Pau

Informations pratiques

Pau

Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson

Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Balade sur les chemins empruntés par le hérisson pour se déplacer en ville à l’abri de la circulation et du dérangement des activités humaines. Découverte ludique d’une espèce protégée qui est devenue un vrai symbole de la protection de la biodiversité.

De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). Inscription obligatoire. .

Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

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English : Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson

L’événement Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau