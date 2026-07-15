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Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Rue du Parc en Ciel Pau

samedi 17 octobre 2026 · Rue du Parc en Ciel · Pau

Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Rue du Parc en Ciel Pau

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Parc en Ciel
Adresse
Parc en ciel (Pau)
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Pau

Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson

Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Balade sur les chemins empruntés par le hérisson pour se déplacer en ville à l’abri de la circulation et du dérangement des activités humaines. Découverte ludique d’une espèce protégée qui est devenue un vrai symbole de la protection de la biodiversité.

De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). Inscription obligatoire.   .

Rue du Parc en Ciel Parc en ciel (Pau) Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86  commun.vivant@gmail.com

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English : Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson

L’événement Sortie nature Sur les chemins verts du Hérisson Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau

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