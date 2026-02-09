Sortie Quand la mare se réveille SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
2026-03-14
Quand le soleil réchauffe les mares, grenouilles, tritons et petites bêtes aquatiques sortent de leur cachette.
Épuisette à la main, venez les découvrir et les observer de près.
Dès 4 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
