Sortie Quand la mare se réveille SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie Quand la mare se réveille

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Quand le soleil réchauffe les mares, grenouilles, tritons et petites bêtes aquatiques sortent de leur cachette.

Épuisette à la main, venez les découvrir et les observer de près.

Dès 4 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Quand la mare se réveille

L’événement Sortie Quand la mare se réveille Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo