Sortie terrain CREA Le Printemps au Sommet Départ hameau du Couteray Vallorcine

Vallorcine

Sortie terrain CREA Le Printemps au Sommet

Départ hameau du Couteray Alpage de Loriaz depuis le Couteray Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Mercredi 20 mai dans le cadre de la fête de la nature on se retrouve à Loriaz pour une sortie terrain autour de nos programmes de sciences participatives Floraison d’Altitude, Compte-Ponte et Phénoclim.

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Départ hameau du Couteray Alpage de Loriaz depuis le Couteray Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes oanty@creamontblanc.org

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English :

On Wednesday May 20 as part of the Fête de la Nature we’ll be meeting in Loriaz for a field trip focusing on our participatory science programs: Floraison d’Altitude, Compte-Ponte and Phénoclim.

L’événement Sortie terrain CREA Le Printemps au Sommet Vallorcine a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc