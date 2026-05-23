Dun-le-Palestel

Sortie vélo 100% femme

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Agathe vous propose une sortie vélo 100% femmes au départ du magasin VELO FUTUR à Dun le Palestel 4 rue du barreau vert

Rouler plaisir, partager et progresser dans la bienveillance! Quelle que soit votre pratique actuelle et votre niveau à vélo, cette sortie est ouverte à toutes, y compris aux vélos électriques.

Rens 09 52 30 47 57 ou 07 66 43 81 01 .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 43 81 01

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English : Sortie vélo 100% femme

L’événement Sortie vélo 100% femme Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Dunois