Sortie vélo 100% femme Dun-le-Palestel
Sortie vélo 100% femme Dun-le-Palestel samedi 23 mai 2026.
Dun-le-Palestel
Sortie vélo 100% femme
Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Agathe vous propose une sortie vélo 100% femmes au départ du magasin VELO FUTUR à Dun le Palestel 4 rue du barreau vert
Rouler plaisir, partager et progresser dans la bienveillance! Quelle que soit votre pratique actuelle et votre niveau à vélo, cette sortie est ouverte à toutes, y compris aux vélos électriques.
Rens 09 52 30 47 57 ou 07 66 43 81 01 .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 43 81 01
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English : Sortie vélo 100% femme
L’événement Sortie vélo 100% femme Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Dunois
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