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Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde

Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde

Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde jeudi 21 mai 2026.

Ville : 79370 Prailles-La Couarde

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Prailles-La Couarde

Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-28

Un temps pour apprendre, pratiquer et échanger

17 h 18 h atelier d’auto-réparation avec Andy
18 h 19 h 30 balade sportive en VTT
19 h 30 20 h 30 apéritif convivial

24 participants maximum
Sur inscription
Prévoir un VTT ou un gravel (prêt possible).   .

Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)

L’événement Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois

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