Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde
Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde jeudi 21 mai 2026.
Prailles-La Couarde
Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)
Prailles-La Couarde Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-05-28
Un temps pour apprendre, pratiquer et échanger
17 h 18 h atelier d’auto-réparation avec Andy
18 h 19 h 30 balade sportive en VTT
19 h 30 20 h 30 apéritif convivial
24 participants maximum
Sur inscription
Prévoir un VTT ou un gravel (prêt possible). .
Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)
L’événement Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois
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