Prailles-La Couarde

Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)

Prailles-La Couarde Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-05-28

Un temps pour apprendre, pratiquer et échanger

17 h 18 h atelier d’auto-réparation avec Andy

18 h 19 h 30 balade sportive en VTT

19 h 30 20 h 30 apéritif convivial

24 participants maximum

Sur inscription

Prévoir un VTT ou un gravel (prêt possible). .

Prailles-La Couarde 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo)

L’événement Sortie VTT nature à la Base de loisirs du Lambon (Mai à vélo) Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays Mellois