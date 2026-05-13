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Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac La damassine Vandoncourt

Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac La damassine Vandoncourt samedi 10 octobre 2026.

Lieu : La damassine

Adresse : 23 Rue des Aiges

Ville : 25230 Vandoncourt

Département : Doubs

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5.6 5.6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vandoncourt

Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : 5.6 – 5.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Sorties 123Nature Atelier couture, réalisez votre sac personnalisé

Donnez une seconde vie aux tissus en participant à cet atelier couture convivial et créatif. Vous réaliserez votre propre sac à partir de tissu de récupération.

Atelier animé par Serpe et Chaudron. Une pratique de base de la machine à coudre est nécessaire.
Repas tiré du sac. Réservation obligatoire.
Rendez-vous de 10 h à 17 h à la Damassine, à Vandoncourt.   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac

L’événement Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac Vandoncourt a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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