Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac La damassine Vandoncourt samedi 10 octobre 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : 5.6 – 5.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Sorties 123Nature Atelier couture, réalisez votre sac personnalisé
Donnez une seconde vie aux tissus en participant à cet atelier couture convivial et créatif. Vous réaliserez votre propre sac à partir de tissu de récupération.
Atelier animé par Serpe et Chaudron. Une pratique de base de la machine à coudre est nécessaire.
Repas tiré du sac. Réservation obligatoire.
Rendez-vous de 10 h à 17 h à la Damassine, à Vandoncourt. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac
L’événement Sorties 123Nature Atelier couture Un joli sac Vandoncourt a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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