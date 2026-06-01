Sorties 123Nature Stand info Tri, devenir des déchets, facturation La damassine Vandoncourt
mercredi 28 octobre 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
Sorties 123Nature Stand info Tri, devenir des déchets, facturation
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Stand info tri et gestion des déchets
Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, venez rencontrer un ambassadeur du tri à la Damassine pour tout comprendre sur le tri, le devenir des déchets et la facturation.
Des activités ludiques permettront d’échanger et de mieux appréhender les bons gestes du quotidien.
Accès libre entre 14 h et 16 h. Animation proposée aux enfants dès 10 ans, accompagnés d’un parent. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Stand info Tri, devenir des déchets, facturation
L’événement Sorties 123Nature Stand info Tri, devenir des déchets, facturation Vandoncourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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