Sorties 123Nature Un jardin économe en eau La damassine Vandoncourt dimanche 30 août 2026.

Vandoncourt

Sorties 123Nature Un jardin économe en eau

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Atelier jardin

Un jardin économe en eau

Découvrez de multiples techniques

pour avoir un jardin résilient face au

manque d’eau.

Intervenant Sylvie Bugnon. Réservé aux

adultes. Réservation obligatoire.

RENDEZ-VOUS

de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à

Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Un jardin économe en eau

L’événement Sorties 123Nature Un jardin économe en eau Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD