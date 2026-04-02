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Sorties 123Nature Un jardin économe en eau La damassine Vandoncourt

Sorties 123Nature Un jardin économe en eau La damassine Vandoncourt dimanche 30 août 2026.

Lieu : La damassine

Adresse : 23 Rue des Aiges

Ville : 25230 Vandoncourt

Département : Doubs

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Vandoncourt

Sorties 123Nature Un jardin économe en eau

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Atelier jardin
Un jardin économe en eau
Découvrez de multiples techniques
pour avoir un jardin résilient face au
manque d’eau.
Intervenant Sylvie Bugnon. Réservé aux
adultes. Réservation obligatoire.
RENDEZ-VOUS
de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à
Vandoncourt   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Un jardin économe en eau

L’événement Sorties 123Nature Un jardin économe en eau Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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