Sorties 123Nature Un jardin économe en eau La damassine Vandoncourt
Sorties 123Nature Un jardin économe en eau La damassine Vandoncourt dimanche 30 août 2026.
Vandoncourt
Sorties 123Nature Un jardin économe en eau
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Atelier jardin
Un jardin économe en eau
Découvrez de multiples techniques
pour avoir un jardin résilient face au
manque d’eau.
Intervenant Sylvie Bugnon. Réservé aux
adultes. Réservation obligatoire.
RENDEZ-VOUS
de 14 h 30 à 17 h 30 à la Damassine à
Vandoncourt .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Un jardin économe en eau
L’événement Sorties 123Nature Un jardin économe en eau Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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