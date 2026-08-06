Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin

Informations pratiques

Saint-Quentin

Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes

Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin Aisne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

C’est l’été, le soleil inonde les fleurs qui bruissent de mille petits battements d’ailes ! Avec nos filets et nos boîtes-loupes, allons observer de plus près les petites bêtes qui s’ébattent dans nos espaces

fleuris, et tentons ensemble de les reconnaître !

Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce mini-monde…

En cas de mauvais temps, animation en salle au Musée.

Tarif 4 €.

À partir de 5 ans.

Présence d’un adulte obligatoire par famille.

Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.

Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

C’est l’été, le soleil inonde les fleurs qui bruissent de mille petits battements d’ailes ! Avec nos filets et nos boîtes-loupes, allons observer de plus près les petites bêtes qui s’ébattent dans nos espaces

fleuris, et tentons ensemble de les reconnaître !

Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce mini-monde…

En cas de mauvais temps, animation en salle au Musée.

Tarif 4 €.

À partir de 5 ans.

Présence d’un adulte obligatoire par famille.

Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.

Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. .

Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

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English :

It’s summer—the sun bathes the flowers, which rustle with a thousand tiny flutters of wings! With our nets and magnifying glasses, let’s take a closer look at the little creatures flitting about in our flower-filled areas,

and try to identify them together!

A wonderful opportunity to learn more about this tiny world….

In case of bad weather, the activity will take place indoors at the Museum.

Price: 4 €.

For ages 5 and up.

One adult per family is required.

Meet in front of the kiosk.

Reserve by calling 03 23 62 36 77 or directly at the Espace Saint-Jacques ticket office, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du Saint-Quentinois