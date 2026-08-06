Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin
jeudi 6 août 2026 · Saint-Quentin
Informations pratiques
Saint-Quentin
Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes
Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin Aisne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
C’est l’été, le soleil inonde les fleurs qui bruissent de mille petits battements d’ailes ! Avec nos filets et nos boîtes-loupes, allons observer de plus près les petites bêtes qui s’ébattent dans nos espaces
fleuris, et tentons ensemble de les reconnaître !
Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce mini-monde…
En cas de mauvais temps, animation en salle au Musée.
Tarif 4 €.
À partir de 5 ans.
Présence d’un adulte obligatoire par famille.
Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.
Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.
C’est l’été, le soleil inonde les fleurs qui bruissent de mille petits battements d’ailes ! Avec nos filets et nos boîtes-loupes, allons observer de plus près les petites bêtes qui s’ébattent dans nos espaces
fleuris, et tentons ensemble de les reconnaître !
Une belle occasion d’en apprendre davantage sur ce mini-monde…
En cas de mauvais temps, animation en salle au Musée.
Tarif 4 €.
À partir de 5 ans.
Présence d’un adulte obligatoire par famille.
Le rendez-vous est fixé devant le kiosque.
Réservez au 03 23 62 36 77 ou directement à la Billetterie de l’Espace Saint-Jacques, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin. .
Parc des Champs-Elysées Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
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English :
It’s summer—the sun bathes the flowers, which rustle with a thousand tiny flutters of wings! With our nets and magnifying glasses, let’s take a closer look at the little creatures flitting about in our flower-filled areas,
and try to identify them together!
A wonderful opportunity to learn more about this tiny world….
In case of bad weather, the activity will take place indoors at the Museum.
Price: 4 €.
For ages 5 and up.
One adult per family is required.
Meet in front of the kiosk.
Reserve by calling 03 23 62 36 77 or directly at the Espace Saint-Jacques ticket office, 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin.
L’événement Sorties d’observation en famille A la rencontre des insectes Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-08-03 par OT du Saint-Quentinois
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