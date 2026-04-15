Sorties mer en plongée sous-marine cale du naye Saint-Malo 21 mai – 12 juin Tarif : 47 euros par personne

Pour les étudiants/personnels ayant participé aux cours du SIUAPS cette année et validé leur niveau 1!

3 dates sont proposées pour ces stages de plongée

**Attention : une seule inscription est autorisée au départ. Si vous souhaitez venir une seconde fois, ou si vous avez votre Niveau 1 mais n’avez pas participé aux cours de plongée du SIUAPS cette année, merci de contacter l’enseignant :** [mailto:](mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.fr)[raphael.lecam@univ-rennes2.fr](mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.fr)[**raphael.lecam@univ-rennes2.fr**](mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.fr)

– jeudi 21 mai : horaires à définir

– lundi 11 juin : horaires à définir

– mardi 12 juin : horaires à définir

**2 plongées par jour, 12 places par journée**

**Tarif : 47 euros** par personne. Attention, aucun remboursement possible une fois inscrit, car nous faisons appel à une structure extérieure pour le bateau, le matériel et les encadrants.

Inscriptions sur le site [**votre espace siuaps**](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) à partir **du mardi 24 mars et jusqu’au 5 avril dernier délai.**

Déplacement en co-voiturage possible (une fois votre inscription finalisée, vous pourrez accéder à un forum pour valider, demander ou proposer un covoiturage).

Repas (**pique-nique**) à prévoir par les stagiaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00.000+02:00

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https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

cale du naye Cale du Naye, saint malo Saint-Servan – Solidor Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine



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