SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez en famille (re-)découvrir la diversité des sons de la nature et faites preuve de créativité pour fabriquer des instruments à partir d’éléments naturels ramassés en vous promenant dans le Jardin des sens.

Sur inscription .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 18 90 sebastien@cpie79.fr

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English : SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE

L’événement SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine