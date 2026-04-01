SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE CPIE Les Châteliers
SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE CPIE Les Châteliers samedi 18 avril 2026.
Les Châteliers
SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez en famille (re-)découvrir la diversité des sons de la nature et faites preuve de créativité pour fabriquer des instruments à partir d’éléments naturels ramassés en vous promenant dans le Jardin des sens.
Sur inscription .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 18 90 sebastien@cpie79.fr
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English : SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE
L’événement SORTIES NATURE MUSIQUE BUISSONNIÈRE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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