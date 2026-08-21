Informations pratiques

Orléans

Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles

Place du Jardin des Plantes Orléans Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Pour Halloween, venez découvrir les plantes toxiques et mortelles du Jardin des Plantes ! Puis dégustez une tisane qui chasse les démons et des biscuits de la joie épicés à l’Herberie.

Pour Halloween, explorez les plantes toxiques et mortelles du Jardin des Plantes ! La visite se terminera chez Elsa de l’Herberie (rue des Carmes) autour d’une tisane qui chasse les démons et de biscuits de la joie épicés.

Les personnes déguisées recevront une petite surprise à la fin de la balade.

Infos pratiques

Rendez-vous samedi 31 octobre de 17H à 19H

Jardin des Plantes, Orléans

Sortie limitée à 12 personnes

Réservation obligatoire sur plumedenature.com

Contact

06.86.28.72.37

angelique.pledran@gmail.com 20 .

Place du Jardin des Plantes Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Halloween, come and discover the poisonous and deadly plants of the Jardin des Plantes! Then enjoy demon-hunting herbal tea and spicy joy cookies at l’Herberie.

L’événement Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles Orléans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ORLEANS