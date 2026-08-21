Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles Orléans
samedi 31 octobre 2026 · Orléans
Informations pratiques
Orléans
Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles
Place du Jardin des Plantes Orléans Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 17:00:00
fin : 2026-10-31 19:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Pour Halloween, venez découvrir les plantes toxiques et mortelles du Jardin des Plantes ! Puis dégustez une tisane qui chasse les démons et des biscuits de la joie épicés à l’Herberie.
Pour Halloween, explorez les plantes toxiques et mortelles du Jardin des Plantes ! La visite se terminera chez Elsa de l’Herberie (rue des Carmes) autour d’une tisane qui chasse les démons et de biscuits de la joie épicés.
Les personnes déguisées recevront une petite surprise à la fin de la balade.
Infos pratiques
Rendez-vous samedi 31 octobre de 17H à 19H
Jardin des Plantes, Orléans
Sortie limitée à 12 personnes
Réservation obligatoire sur plumedenature.com
Contact
06.86.28.72.37
angelique.pledran@gmail.com 20 .
Place du Jardin des Plantes Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For Halloween, come and discover the poisonous and deadly plants of the Jardin des Plantes! Then enjoy demon-hunting herbal tea and spicy joy cookies at l’Herberie.
L’événement Sortilèges botaniques Au royaume des plantes mortelles Orléans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ORLEANS
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Festival Orléans Joue Orléans 28 août 2026
- Orléans dans le viseur – Séries photographiques en archives, Archives municipales et métropolitaines d’Orléans, Orléans 1 septembre 2026
- Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture et des Paysages Centre-Val de Loire, Orléans 1 septembre 2026
- Regards croisés, Musée des Beaux Arts, Orléans 5 septembre 2026
- Festival Hop Pop Hop Orléans 11 septembre 2026