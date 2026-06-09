Montpellier

SOS MENTAL 3 ASTUCES POUR UN ÉTÉ EN PLEINE CONSCIENCE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Préparez votre été avec sérénité grâce aux outils de la sagesse bouddhiste.

Samedi 27 juin 2026 | 10h-11h15 11h45-13h

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Préparez votre été avec sérénité grâce aux outils de la sagesse bouddhiste.

Ce stage propose des méthodes concrètes pour apaiser le stress mental et cultiver une présence attentive durant la période estivale.

Esprit calme et léger

Meilleure gestion du stress

Capacité à savourer l’instant présent

Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet.

Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English : SOS MENTAL 3 ASTUCES POUR UN ÉTÉ EN PLEINE CONSCIENCE

Saturday June 27, 2026 | 10h-11h15 11h45-13h

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

Prepare your summer with serenity thanks to the tools of Buddhist wisdom.

L’événement SOS MENTAL 3 ASTUCES POUR UN ÉTÉ EN PLEINE CONSCIENCE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER