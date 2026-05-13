Soto : La Traversée, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Soto : La Traversée Samedi 23 mai, 19h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Pour la première fois, la Cité de l’architecture et du patrimoine expose une des œuvres monumentales, « Soto. La Traversée», de l’artiste Jésus Rafael Soto (1923-2005).

À la croisée de l’art et de l’architecture, cette œuvre, une des plus emblématiques de l’artiste, offre une expérience sensorielle et immersive remarquable.

À ne manquer sous aucun prétexte !

De 19h à 22h45

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Découverte de l’œuvre « Soto. La Traversée », de l’artiste Jésus Rafael Soto