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Soto : La Traversée, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Soto : La Traversée, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Cité de l'architecture et du patrimoine

Adresse : 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Soto : La Traversée Samedi 23 mai, 19h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Pour la première fois, la Cité de l’architecture et du patrimoine expose une des œuvres monumentales, « Soto. La Traversée», de l’artiste Jésus Rafael Soto (1923-2005).
À la croisée de l’art et de l’architecture, cette œuvre, une des plus emblématiques de l’artiste, offre une expérience sensorielle et immersive remarquable.
À ne manquer sous aucun prétexte !
De 19h à 22h45

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Paris Île-de-France https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Découverte de l’œuvre « Soto. La Traversée », de l’artiste Jésus Rafael Soto

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