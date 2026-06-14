Le Petit Marché du 18e Durable Ecole maternelle Vauvenargues (2) PARIS
Le Petit Marché du 18e Durable Ecole maternelle Vauvenargues (2) PARIS samedi 27 juin 2026.
Une 5e édition dans la Rue Vauvenargues
La Ville de Paris et le 18e arrondissement s’engagent depuis plusieurs années pour garantir l’accès à une agriculture, une alimentation durable, locale, meilleure pour la santé et accessibles à tou.te.s les habitant.e.s. Cette année cette 5e édition aura lieu rue Vauvenargues.
Alimentation durable et production locale
Le samedi 27 juin, de nombreux commerces et stands de restauration à emporter, sucrée et salée, zéro déchet seront présents.
Au cœur du Petit Marché du 18e durable, de nombreux produits seront à découvrir et à déguster : pains bios, paniers de fruits et légumes, pâtisseries, produits laitiers, boissons fraîches, fleurs, vêtements de seconde main pour enfants… et bien plus encore !
Le Petit Marché du 18e Durable revient pour sa 5e édition rue Vauvenargues le samedi 27 juin.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00
Ecole maternelle Vauvenargues (2) 2, rue de Vauvenargues 75018 PARIS
https://mairie18.paris.fr/pages/petit-marche-du-18e-durable-20938
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