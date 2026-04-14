Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux jeudi 7 mai 2026.
Souffler, c’est jouer ! Concert et examens Jeudi 7 mai, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Le conservatoire de Bordaux et ses élèves investissent l’auditorium de la bibliothèque de Bordeaux pour préparer leurs examens de fin d’année. Vous aurez l’opportunité d’assiter aux répétitions mais également aux concerts donnés à cette occasion.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez assister aux examens et concerts des élèves du conservatoire de Bordeaux.
@Bibliothèque Bordeaux Mériadeck
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