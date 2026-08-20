Soulèvements, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Soulèvements Jeudi 26 novembre, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T18:00:00+01:00 – 2026-11-26T19:30:00+01:00

de Thomas Lacoste – 2026, 106 mn

Un portrait choral à 16 voix d’un mouvement de résistance porté par une jeunesse qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Cette plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révèle la composition inédite des forces multiples déployées qui expérimentent d’autres modes de vie et tissent de nouveaux liens avec le vivant.

Projection suivie d’un échange avec l’association Les Pieds dans le PAF.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révèle la composition inédite des forces multiples déployées qui expérimentent d’autres modes de vie et tissent de nouveaux liens avec le vivant.