Sound of Shebeen boulevard Edouard Baudoin Antibes
Sound of Shebeen boulevard Edouard Baudoin Antibes samedi 11 juillet 2026.
Sound of Shebeen
boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:15:00
fin : 2026-07-11 20:15:00
Date(s) :
2026-07-11
11 juillet Sounds of Shebeen
Thierry Jammes: trompette et bugle Benoit Lavollée: vibraphone Florian Pellissier: Rhodes & Clavinet Jean-Claude Kebaili Basse électrique David Georgelet: Batterie
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boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com
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English :
july 11th ? Sounds of Shebeen
Thierry Jammes: trumpet and flugelhorn Benoit Lavollée: vibraphone Florian Pellissier: Rhodes & Clavinet Jean-Claude Kebaili: electric bass David Georgelet: drums
L’événement Sound of Shebeen Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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