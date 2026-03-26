Sound of Shebeen boulevard Edouard Baudoin Antibes

Sound of Shebeen

boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:15:00

fin : 2026-07-11 20:15:00

Date(s) :

2026-07-11

11 juillet Sounds of Shebeen

Thierry Jammes: trompette et bugle Benoit Lavollée: vibraphone Florian Pellissier: Rhodes & Clavinet Jean-Claude Kebaili Basse électrique David Georgelet: Batterie

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boulevard Edouard Baudoin Petite Pinède Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 22 10 60 01 accueil@antibesjuanlespins.com

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English :

july 11th ? Sounds of Shebeen

Thierry Jammes: trumpet and flugelhorn Benoit Lavollée: vibraphone Florian Pellissier: Rhodes & Clavinet Jean-Claude Kebaili: electric bass David Georgelet: drums

L’événement Sound of Shebeen Antibes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins