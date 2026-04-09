Sound’day Bingo By Krapfen – Open Air au Jardin21 Jardin21 Paris

Le 19 avril, on se retrouve pour la première date de la saison du Sound’Day Bingo by Krapfen !

Au programme :

・DJ sets toute l’après-midi (house, disco house, italo disco)

・Bingo 100% gratuit animé par l’équipe de Krapfen (lots à la clé)

(Liste non exhaustive des lots à gagner : entrées pour le @miamao_paris, places pour le @kM25, des places pour @Glazart, ou encore consos au bar… bref, de quoi faire se plaisir)

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h✿ DJ sets : 14h – 22h

ENTRÉE LIBRE

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

Des lots, du bingo et des DJ Sets : le combo gagnant pour un dimanche rayonnant

Le dimanche 19 avril 2026

de 14h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T14:00:00+02:00_2026-04-19T22:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://shotgun.live/events/sound-day-by-krapfen-jardin-21-open-air-2



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