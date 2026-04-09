Sound’day Bingo By Krapfen – Open Air au Jardin21 Jardin21 Paris
Sound’day Bingo By Krapfen – Open Air au Jardin21 Jardin21 Paris dimanche 19 avril 2026.
Le 19 avril, on se retrouve pour la première date de la saison du Sound’Day Bingo by Krapfen !
Au programme :
・DJ sets toute l’après-midi (house, disco house, italo disco)
・Bingo 100% gratuit animé par l’équipe de Krapfen (lots à la clé)
(Liste non exhaustive des lots à gagner : entrées pour le @miamao_paris, places pour le @kM25, des places pour @Glazart, ou encore consos au bar… bref, de quoi faire se plaisir)
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h✿ DJ sets : 14h – 22h
ENTRÉE LIBRE
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Des lots, du bingo et des DJ Sets : le combo gagnant pour un dimanche rayonnant
Le dimanche 19 avril 2026
de 14h00 à 22h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T14:00:00+02:00_2026-04-19T22:00:00+02:00
Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://shotgun.live/events/sound-day-by-krapfen-jardin-21-open-air-2
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