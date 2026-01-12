Soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm
Soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm samedi 15 août 2026.
Soupe aux choux
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
19h soupe aux choux -billets en pré-vente à la boulangerie du village
.
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
19h cabbage soup -tickets on sale in advance at the village bakery
L’événement Soupe aux choux Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme