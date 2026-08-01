Informations pratiques

Loctudy

Souper marin

Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Fête du travailleur de la mer à Loctudy.

Concert gratuit

Souper marin sur place soupe de poisson, paëlla, moule-frites, saucisses-merguez, far et kouign

Organisé par le PCF (Parti Communiste Français) .

Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 11 27 38

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English :

L’événement Souper marin Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden