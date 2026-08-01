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AGENDA · Loctudy

Souper marin Loctudy

mercredi 19 août 2026 · Loctudy

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Adresse
Place des Anciens Combattants
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif

Loctudy

Souper marin

Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Fête du travailleur de la mer à Loctudy.

Concert gratuit
Souper marin sur place soupe de poisson, paëlla, moule-frites, saucisses-merguez, far et kouign

Organisé par le PCF (Parti Communiste Français)   .

Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 11 27 38 

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English :

L’événement Souper marin Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden

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