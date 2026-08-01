AGENDA · Loctudy
Souper marin Loctudy
mercredi 19 août 2026 · Loctudy
Informations pratiques
Loctudy
Souper marin
Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Fête du travailleur de la mer à Loctudy.
Concert gratuit
Souper marin sur place soupe de poisson, paëlla, moule-frites, saucisses-merguez, far et kouign
Organisé par le PCF (Parti Communiste Français) .
Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 11 27 38
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English :
L’événement Souper marin Loctudy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Destination Pays Bigouden
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