Sous influences MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Chaque année, TR.I.P embarque 40 comédien·nes amateur·ices de tous

horizons dans un parcours mêlant spectacles et ateliers menés par des

artistes professionnel·les invité·es.

Pour cette 7e édition, suivez le cheminement de Sous influences,

un spectacle déambulatoire inspiré des univers traversés cette saison ;

allant de Shakespeare à Isabelle Lafon, en passant par Jules Verne ou

encore Sonia Ristić. Toute la diversité de ce qui fait « lien » se

retrouve sur scène, portée par la pluralité de cette troupe inclusive et

intergénérationnelle.

TR.I.P (TRoupe Inclusive Pluridisciplinaire)

Le projet TR.I.P est imaginé par la Compagnie Théâtre sur paroles de

François Rancillac. Que ce soit à la tête de théâtres tels que le

Théâtre du Peuple de Bussang, la Comédie de Saint-Etienne, le Théâtre de

l’Aquarium ou en compagnie, François Rancillac a toujours associé

création et transmission. Ces deux axes lui permettent de partager le

plus largement possible les jeux et les enjeux de la parole vivante au

plateau.

Le projet 5e Saison de Jessica Pinhomme et Alexia

Gourinal est une structure culturelle hors les murs naviguant entre

collaborations avec des compagnies et ses propres projets de

territoires, toujours avec l’envie de croiser les publics, les arts et

les idées, de créer des états de transformations pour susciter ce qui

n’est pas encore.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Une fresque pluridisciplinaire portée par 40 comédien·nes au cœur des influences qui nous façonnent.

Le dimanche 24 mai 2026

de 17h00 à 18h45

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h00 à 15h45

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T15:45:00+02:00;2026-05-24T17:00:00+02:00_2026-05-24T18:45:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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