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Sous influences MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Sous influences MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Sous influences MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS dimanche 24 mai 2026.

Lieu : MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Adresse : 4 rue Félibien

Ville : 75006 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p>Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)</p>

Chaque année, TR.I.P embarque 40 comédien·nes amateur·ices de tous
horizons dans un parcours mêlant spectacles et ateliers menés par des
artistes professionnel·les invité·es.

Pour cette 7e édition, suivez le cheminement de Sous influences,
un spectacle déambulatoire inspiré des univers traversés cette saison ;
allant de Shakespeare à Isabelle Lafon, en passant par Jules Verne ou
encore Sonia Ristić. Toute la diversité de ce qui fait « lien » se
retrouve sur scène, portée par la pluralité de cette troupe inclusive et
intergénérationnelle.

TR.I.P (TRoupe Inclusive Pluridisciplinaire)

Le projet TR.I.P est imaginé par la Compagnie Théâtre sur paroles de
François Rancillac. Que ce soit à la tête de théâtres tels que le
Théâtre du Peuple de Bussang, la Comédie de Saint-Etienne, le Théâtre de
l’Aquarium ou en compagnie, François Rancillac a toujours associé
création et transmission. Ces deux axes lui permettent de partager le
plus largement possible les jeux et les enjeux de la parole vivante au
plateau.

Le projet 5e Saison de Jessica Pinhomme et Alexia
Gourinal est une structure culturelle hors les murs naviguant entre
collaborations avec des compagnies et ses propres projets de
territoires, toujours avec l’envie de croiser les publics, les arts et
les idées, de créer des états de transformations pour susciter ce qui
n’est pas encore.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Une fresque pluridisciplinaire portée par 40 comédien·nes au cœur des influences qui nous façonnent.
Le dimanche 24 mai 2026
de 17h00 à 18h45
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h00 à 15h45
payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T21:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T15:45:00+02:00;2026-05-24T17:00:00+02:00_2026-05-24T18:45:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien  75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs


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