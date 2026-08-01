SOUS LA LUNE Gorges du Tarn Causses

Informations pratiques

Gorges du Tarn Causses

SOUS LA LUNE

Boissets Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Programme

16h30 Balade cyanotype

Inès et Laurette vous emmènent autour du Domaine de Boissets pour en apprendre plus sur l’histoire et la géologie des environs. La balade se poursuivra par un atelier cyanotype, pour découvrir un ancien procédé de tirage photographique.

2h / 5€ / réservation conseillée (par mail)asso.bouilloncollectif@protonmail.com

Programme

16h30 Balade cyanotype

Inès et Laurette vous emmènent autour du Domaine de Boissets pour en apprendre plus sur l’histoire et la géologie des environs. La balade se poursuivra par un atelier cyanotype, pour découvrir un ancien procédé de tirage photographique.

2h / 5€ / réservation conseillée (par mail)asso.bouilloncollectif@protonmail.com

16h30 Atelier cuisine sérigraphie

Venez préparer des petites choses à manger pour le repas du soir avec Célia et Louise et découvrez la sérigraphie, une technique d’impression artisanale. Vous pourrez même repartir avec vos torchons sérigraphiés !

2h / 5€ / réservation conseillée (par mail)asso.bouilloncollectif@protonmail.com

19h30 Repas partagé

Ramenez des petits plats à partager et joignez-vous à la grande tablée !

21h30 Projection de courts-métrages

Pour cloturer notre soirée, une sélection de courts-métrage tout public en plein air. En partenariat avec Vues du Québec.

Exposition photos

Venez découvrir les photographies de Laurette Fruchet. L’exposition Fragments d’intimités mêle les thématiques de l’intime et du quotidien en voyage. C’est un espace de contemplation, permettant à la douceur de s’infiltrer dans les lieux traversés.

Soyez les bienvenu·es ! .

Boissets Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie asso.bouilloncollectif@protonmail.com

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English :

Program

4:30 p.m. Cyanotype Walk

In%E8s and Laurette will take you on a walk around the Domaine de Boissets to learn more about the history and geology of the surrounding area. The walk will be followed by a cyanotype workshop, where you’ll discover an ancient photographic printing process.

2 hours / 5? / Reservations recommended (by email)asso.bouilloncollectif@protonmail.com

L’événement SOUS LA LUNE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-08-03 par Conseil Départemental