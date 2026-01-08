Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
9h30/11h visite libre du musée numérique et réalité virtuelle.
Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
11h/12h atelier enfants, Promenade imaginaire Degas et les danseuses.
Les promenades imaginaires du musée d’Orsay sont de courtes histoires racontées pour découvrir une œuvre autrement. Après l’écoute de Olympe, petit rat de l’Opéra, les
enfants découvrent les danseuses d’Edgar Degas, figures mythiques du Paris de la Belle époque, puis réalisent leur propre danseuse lors d’un atelier créatif. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
English : Sous le ciel de Paris, à la Micro-Folie
