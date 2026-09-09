Sous le miroir lacustre, Aqualis, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Sous le miroir lacustre 19 et 20 septembre Aqualis Savoie

Nombre de places limité à 50 par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans les secrets du lac du Bourget !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, Aqualis ouvre gratuitement ses portes et vous invite à découvrir son exposition temporaire immersive : « Sous le miroir lacustre : Ce que les plongeurs dévoilent du lac du Bourget ».

Au programme :

Visite commentée de l’exposition pour explorer la biodiversité cachée du lac, les espèces exotiques et les actions des plongeurs citoyens.

Jeu interactif : Résolvez des énigmes avec « L’Enquête du Lac » (accessible via QR code).

Pourquoi participer ?

Découvrez comment science, écologie et citoyenneté se mêlent pour protéger le plus grand lac naturel de France, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO.

Infos pratiques :

Entrée gratuite, réservation recommandée

Visites commentées

Adapté aux enfants

Plus d’infos : https://aqualis-lacdubourget.fr/les-journees-du-patrimoine

Aqualis 52 esplanade Jean-Murguet, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479706469 https://aqualis-lacdubourget.fr [{« owner »: {« uid »: 19312544, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « info@aqualis-lacdubourget.fr », « eventDuration »: 120, « venueId »: 151931, « description »: « Plonge dans lu2019expo « Sous le miroir lacustre » et explore les mystu00e8res du lac du Bourget avec les plongeurs citoyens. nnJeu interactif, rencontres et visites gratuites pour percer les secrets de ce lac classu00e9 Ru00e9serve UNESCO. », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 1}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 2}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 3}, {« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 4}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] [{« link »: « https://aqualis-lacdubourget.fr/les-journees-du-patrimoine »}] Construit en 1933 par l’architecte Roger Pétriaux pour l’École nationale des Eaux et Forêts de Nancy, le bâtiment accueille tout d’abord une station d’études hydrobiologiques. Devenue vétuste, l’école ferme ses portes en 1967. Après une période de travaux, l’Aquarium qui avait été aménagé en sous-sol à la demande de la municipalité d’Aix-les-Bains ouvre au public en 1979. Puis, en 1983, le bâtiment est cédé au ministère de l’Environnement : la Maison du lac s’y installe. A partir de 2004, l’exploitation se poursuit en délégation de service public tandis que la Communauté d’agglomération du lac du Bourget confie l’animation des actions pédagogiques au CISALB.

En 2016, le projet Aqualis se dessine : un centre d’interprétation d’un genre nouveau ainsi qu’un restaurant dont le bail commercial soutient le coût de fonctionnement, sont programmés et ouvrent à l’été 2019. Parking aux alentours immédiats, voie cyclable directe, parking vélo, stationnement car.

Plongez dans les secrets du lac du Bourget !

©aqualis