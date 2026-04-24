Montpellier

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-29 2026-12-30

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.

Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Sur réservation

Tarif unique (sauf 24/12/26) 25 euros

Tarif spécial Réveillon de Noël 32 euros avec coupe de bulles offerte .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : SOUS LE SAPIN LES EMMERDES

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected… and troublesome guest. The Delépines are in an uproar on New Year’s Eve, December 24.

L’événement SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER