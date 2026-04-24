SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Montpellier
SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Montpellier jeudi 17 décembre 2026.
Montpellier
SOUS LE SAPIN LES EMMERDES
9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-29 2026-12-30
Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.
Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.
Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël.
Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.
Sur réservation
Tarif unique (sauf 24/12/26) 25 euros
Tarif spécial Réveillon de Noël 32 euros avec coupe de bulles offerte .
9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOUS LE SAPIN LES EMMERDES
How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected… and troublesome guest. The Delépines are in an uproar on New Year’s Eve, December 24.
L’événement SOUS LE SAPIN LES EMMERDES Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- ATELIER BISCUITS ENFANTS Montpellier 24 avril 2026
- L’HÔTEL SAINT-CÔME Montpellier 24 avril 2026
- ÉCO-ANXIÉTÉ COMMENT LÂCHER PRISE ? Montpellier 25 avril 2026
- LES NOCES DE FIGARO Montpellier 25 avril 2026
- STAGE LES RÉSONATEURS ET LA POSITION VOCALE Montpellier 25 avril 2026