Sous le signe de l’Art déco : Dupas-Buthaud, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

jeudi 12 novembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Informations pratiques

Sous le signe de l’Art déco : Dupas-Buthaud Jeudi 12 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:00:00+01:00

Jean Dupas a été peintre, dessinateur et affichiste. Buthaud a été peintre et céramiste.

Deux artistes, deux figures de l’Art déco, à la carrière foisonnante. Margaux Wymbs, conservatrice au MusBA et commissaire de l’exposition et Etienne Tornier, directeur du MADD Bordeaux, reviennent sur l’univers atypique de ces deux artistes qui ont marqué la scène artistique de l’entre-deux-guerres.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/sous-le-signe-de-lart-deco-dupas-buthaud

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/sous-le-signe-de-lart-deco-dupas-buthaud »}]

Conférence au MADD Bordeaux, proposée dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

René Buthaud, Vase, s.d., céramique, CCØ Paris Musées / Musée d’Art moderne de Paris.