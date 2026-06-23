Sous l’enrobé, la terre ! – La Terre Ferme – Installation de Laurence Robert et Sébastien Argant Maison de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-17 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Ici, au-devant de la Maison de l’architecture, nous disposons d’enrobé. C’est le revêtement de la terre le plus utilisé en France pour le confort de circulation en souplesse, sans poussière et sans boue. Le fait est que cet horizon bitumineux a eu raison de tout l’aménagement du territoire au bénéfice du « propre » et au détriment du « vivant ». La terre disparaît sous son revêtement.La terre n’est plus.L’enrobé l’a revêtue tout comme la ville jusqu’à l’oublier. »Sous l’enrobé, la terre ! » fait geste de (re)découverte. Une bande de 25 x 2 m est décroûtée pour (re)découvrir la terre. Dans le même geste, l’enrobé est réemployé sur place pour donner forme à une sculpture manifeste, comme si le matériau avait été raclé et ramené en tas, au bout. En cette terre (re)découverte, un cortège de plantes pionnières des milieux urbains, comme la pariétaire, autrement appelée perce-muraille, (re)prennent place pour faire jungle vivante dans un cri spontané. Laurence Robert et Sébastien Argant sont paysagistes-conseils de l’État et paysagistes concepteurs. Ils sont co-gérants de la Terre Terme, atelier de paysagistes concepteurs agréés par l’état. Installation visible du 26 juin au 6 septembre 2026 : 7 jours sur 7 — 24h sur 24.

Maison de l’architecture des Pays de la Loire Nantes 44000

https://www.ma-paysdelaloire.com/



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