Sous les ailes des oiseaux migrateurs D19 Larrau
mercredi 5 août 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Sous les ailes des oiseaux migrateurs
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Au col d’Organbidexka, dans la forêt d’Iraty, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs, rapaces, grues, cigognes, survolent les Pyrénées chaque années entre le 15 juillet et le 15 novembre. Accompagnés d’un technicien de la LPO, apprenez à les observer et à les différencier. À partir de 6 ans. Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Sous les ailes des oiseaux migrateurs
L’événement Sous les ailes des oiseaux migrateurs Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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