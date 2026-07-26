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Sous les ailes des oiseaux migrateurs D19 Larrau

mercredi 19 août 2026 · D19 · Larrau

Sous les ailes des oiseaux migrateurs D19 Larrau

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Sous les ailes des oiseaux migrateurs

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Au col d’Organbidexka, dans la forêt d’Iraty, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs, rapaces, grues, cigognes, survolent les Pyrénées chaque années entre le 15 juillet et le 15 novembre. Accompagnés d’un technicien de la LPO, apprenez à les observer et à les différencier. À partir de 6 ans. Sur inscription.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Sous les ailes des oiseaux migrateurs

L’événement Sous les ailes des oiseaux migrateurs Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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