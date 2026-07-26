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Sous les ailes des oiseaux migrateurs Maison de l’ornithologie Larrau

mercredi 26 août 2026 · Maison de l'ornithologie · Larrau

Sous les ailes des oiseaux migrateurs Maison de l’ornithologie Larrau

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de l'ornithologie
Adresse
D19
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Sous les ailes des oiseaux migrateurs

Maison de l’ornithologie D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Au col d’Organbidexka, dans la forêt d’Iraty, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs, rapaces, grues, cigognes, survolent les Pyrénées chaque années entre le 15 juillet et le 15 novembre. Accompagnés d’un technicien de la LPO, apprenez à les observer et à les différencier. À partir de 6 ans. Sur inscription.   .

Maison de l’ornithologie D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Sous les ailes des oiseaux migrateurs

L’événement Sous les ailes des oiseaux migrateurs Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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