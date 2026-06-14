Sous les bulles Théâtre Darius Milhaud Paris
Sous les bulles Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 6 juillet 2026.
Quand elle
était enfant, Lise adorait les baleines à bosse… Au point de se prendre pour
cette géante. Son bain devenait l’océan, son assiette de pâtes se transformait
en crevettes, et elle nageait sur le chemin de l’école.
« Je ne suis pas Lise, je suis Grande Baleine ! » avertissait-t-elle.
Débordante
d’imagination et de curiosité, elle passait des heures à s’inventer un monde
aquatique, peuplé d’animaux étonnants.
Un jour, Grande
Baleine se met en route pour l’Alaska, à la recherche de ses amies les baleines
à bosse. Sur son chemin, elle fait de nombreuses rencontres, plus étonnantes
les unes que les autres.
Un spectacle
pétillant aux allures de conte initiatique dans lequel la comédienne interprète
chaque personnage, du crabe à la crevette, du poulpe à la méduse. Elle dessine
grâce au décor un milieu sous-marin haut en couleurs et invite les enfants à y
plonger. Une ode à l’imaginaire, à l’enfance et aux baleines.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté
des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Auteurs :
Alexandra Bigourdan, Luca Stefanini
Mise
en scène : Luca Stefanini
Interprète
: Alexandra Bigourdan
Scénographie
: Elise Benard, Antoine Boulin
Genre
: Théâtre-conte
Jeune
public de 4 à 8 ans
Durée :
40mn
Embarquez avec Lise, âgée de cinq ans, pour un voyage aquatique plein de surprises en quête des baleines à bosse ! Un conte écologique et initiatique qui invite à découvrir les merveilles de l’océan et stimule l’imaginaire. De 4 à 8 ans.
Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h10
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h10
payant
De 6 à 9 euros.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T18:10:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T15:10:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T15:10:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T15:10:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:10:00+02:00;2026-07-27T14:30:00+02:00_2026-07-27T15:10:00+02:00;2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T15:10:00+02:00;2026-07-29T14:30:00+02:00_2026-07-29T15:10:00+02:00;2026-07-30T14:30:00+02:00_2026-07-30T15:10:00+02:00;2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:10:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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