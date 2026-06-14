Sous les bulles Théâtre Darius Milhaud Paris

Quand elle

était enfant, Lise adorait les baleines à bosse… Au point de se prendre pour

cette géante. Son bain devenait l’océan, son assiette de pâtes se transformait

en crevettes, et elle nageait sur le chemin de l’école.

« Je ne suis pas Lise, je suis Grande Baleine ! » avertissait-t-elle.

Débordante

d’imagination et de curiosité, elle passait des heures à s’inventer un monde

aquatique, peuplé d’animaux étonnants.

Un jour, Grande

Baleine se met en route pour l’Alaska, à la recherche de ses amies les baleines

à bosse. Sur son chemin, elle fait de nombreuses rencontres, plus étonnantes

les unes que les autres.

Un spectacle

pétillant aux allures de conte initiatique dans lequel la comédienne interprète

chaque personnage, du crabe à la crevette, du poulpe à la méduse. Elle dessine

grâce au décor un milieu sous-marin haut en couleurs et invite les enfants à y

plonger. Une ode à l’imaginaire, à l’enfance et aux baleines.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté

des parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Auteurs :

Alexandra Bigourdan, Luca Stefanini

Mise

en scène : Luca Stefanini

Interprète

: Alexandra Bigourdan

Scénographie

: Elise Benard, Antoine Boulin

Genre

: Théâtre-conte

Jeune

public de 4 à 8 ans

Durée :

40mn

Embarquez avec Lise, âgée de cinq ans, pour un voyage aquatique plein de surprises en quête des baleines à bosse ! Un conte écologique et initiatique qui invite à découvrir les merveilles de l’océan et stimule l’imaginaire. De 4 à 8 ans.

Du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h10

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h10

payant

De 6 à 9 euros.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T18:10:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T15:10:00+02:00;2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T15:10:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T15:10:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:10:00+02:00;2026-07-27T14:30:00+02:00_2026-07-27T15:10:00+02:00;2026-07-28T14:30:00+02:00_2026-07-28T15:10:00+02:00;2026-07-29T14:30:00+02:00_2026-07-29T15:10:00+02:00;2026-07-30T14:30:00+02:00_2026-07-30T15:10:00+02:00;2026-07-31T14:30:00+02:00_2026-07-31T15:10:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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