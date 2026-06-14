Sur le fil d’Ariane : le départ ! au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris
Sur le fil d’Ariane : le départ ! au théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 6 juillet 2026.
Sur le fil d’Ariane, une histoire de l’infiniment petit à l’infiniment grand : tout commence très loin d’ici, au beau milieu de
l’océan, au-dessus d’une plage de sable blanc, tout en haut d’un cocotier, où vit une petite araignée !
Un spectacle musical et interactif en duo guitare et violon qui raconte les aventures de la petite araignée Ariane qui se met en
tête de traverser un océan tout entier.
Une
métaphore tirée de la mythologie grecque (un lien avec la liberté), un
conte initiatique (Ariane va découvrir le monde au fil
de ses aventures musicales), une fable écologique (l’enfant n’est-il
pas monstrueux du point de vue de l’araignée ?).
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la
Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
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Auteur,
compositeur & Mise en scène : Airnest
Interprètes : Airnest, Julie Kucharski en alternance avec Yuma Pochet, Clémence Henry ou Marie Klein
Lumières :
Morgan Lambert
Genre
: Spectacle musical
Jeune public de 4 à 12 ans
Durée
du spectacle : 45mn
Des chansons, de la musique live, des exploits physiques, du comique et de l’interaction sont au rendez-vous de ce conte initiatique ! De 4 à 99 ans.
Le mercredi 15 juillet 2026
de 14h30 à 15h15
Du lundi 06 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :
lundi, mercredi, jeudi
de 14h30 à 15h15
payant
De 5 à 9 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:30:00+02:00_2026-07-06T15:15:00+02:00;2026-07-08T14:30:00+02:00_2026-07-08T15:15:00+02:00;2026-07-09T14:30:00+02:00_2026-07-09T15:15:00+02:00;2026-07-15T14:30:00+02:00_2026-07-15T15:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
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