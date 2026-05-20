Informations pratiques

Loire-Authion

Sous les étoiles avec Loire Odyssée mercredi de la Loire

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 19:30:00

fin : 2026-10-28 21:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Partez à la découverte du ciel et apprenez à lire l’heure avec une horloge des constellations, repérez les alignements de l’automne et plongez dans la mythologie grecque en reconnaissant les étoiles. Prêt à rêver le nez vers le ciel ? .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 communication@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Sous les étoiles avec Loire Odyssée mercredi de la Loire Loire-Authion a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers