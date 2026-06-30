Informations pratiques

Sète

SOUS LES PAUPIÈRES | LOU CHAUVAIN

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Lou Chauvain signe un seule-en-scène incandescent, entre théâtre, stand-up et concert, effeuillant et fouillant les épreuves de l’existence, depuis les affres de l’école jusqu’aux fracas des secrets de famille. Une traversée, joyeuse et combative pour ce solo ébouriffant.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement SOUS LES PAUPIÈRES | LOU CHAUVAIN Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau