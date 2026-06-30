SOUS LES PAUPIÈRES | LOU CHAUVAIN Sète
mardi 9 mars 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
SOUS LES PAUPIÈRES | LOU CHAUVAIN
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09
fin : 2027-03-09
Date(s) :
2027-03-09
Lou Chauvain signe un seule-en-scène incandescent, entre théâtre, stand-up et concert, effeuillant et fouillant les épreuves de l’existence, depuis les affres de l’école jusqu’aux fracas des secrets de famille. Une traversée, joyeuse et combative pour ce solo ébouriffant.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement SOUS LES PAUPIÈRES | LOU CHAUVAIN Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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