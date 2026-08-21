« Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques ». Colloque international du ministère de la Culture, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Informations pratiques

« Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques ». Colloque international du ministère de la Culture 24 – 26 mars 2027 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T10:00:00+01:00 – 2027-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T10:00:00+01:00 – 2027-03-26T18:00:00+01:00

« Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques » est un colloque international organisé par le ministère de la Culture avec l’appui de l’INHA et se déroulera au Mucem à Marseille les 24, 25 et 26 mars 2027. Il a pour ambition de réfléchir à ce que deux cents ans de photographie nous ont laissé comme archives visuelles. En mettant l’accent sur notre proximité avec les photographies et sur leur caractère ordinaire, ce colloque qui réunira chercheuses et chercheurs, artistes et auteur•rices de plusieurs pays, souhaite se consacrer au travail, à l’écriture et à la création avec les archives photographiques, autrement dit à l’expérience des archives.

Si le Bicentenaire de la Photographie commémore la date de réalisation de la première et plus ancienne image photographique réalisée par Nicéphore Niépce en 1826-1827, des milliards de photographies ont été produites depuis. Certaines sont conservées dans des institutions (musées, archives, bibliothèques, médiathèques), d’autres chez des particuliers ou par des associations, des entreprises, dans des familles. Nous n’avons pas toujours les yeux rivés sur elles, et pourtant elles sont là et peuvent devenir l’objet de multiples relectures et réinterprétations, aux prises avec les questions de générations successives.

La première journée du colloque sera consacrée à une réflexion sur les catégories de photographies ordinaires et sur leurs modalités de collecte, et visera à s’intéresser à la fois aux collections existantes mais aussi aux ensembles créés pour écrire des histoires jusque-là invisibles.

Lors de la deuxième journée, il sera question des relectures dont les archives photographiques coloniales et/ou administratives font actuellement l’objet, dans leurs dimensions politiques et sensibles. La journée s’achèvera sur une soirée « Marseille sous nos yeux » mettant en exergue la richesse des collections et archives photographiques de Marseille et sa région.

La troisième et dernière journée interrogera les mises en récit et les silences émanant des archives photographiques : comment les documenter, comment les faire parler ? Elle reviendra aussi sur les archives menacées, en péril du fait des guerres, des conflits de territoire et des déplacements de populations.

Comité d’organisation : Marie-Charlotte Calafat (Mucem), Eléonore Challine (U-Paris-1) et Manuel Charpy (CNRS)

Comité scientifique : Marianne Amar (CNRS), Philippe Artières (CNRS), Marie-Ève Bouillon (Archives nationales), Annabelle Lacour (Musée du Quai Branly), Bertrand Tillier (U-Paris-1), Elvan Zabunyan (U-Paris-1), Ece Zerman (CNRS)

Organisation : Ministère de la Culture

Partenaires : Mucem, INHA, InVisu (CNRS/INHA), Université Paris 1, HiCSA

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois sites. Côté mer, à l’entrée du Vieux-Port, le bâtiment J4 (l’emblématique geste architectural de Rudy Ricciotti et Roland Carta), et le fort Saint-Jean (ancien fort militaire du XIIe siècle entièrement restauré) incarnent parfaitement, avec leurs deux passerelles, le projet d’établir un trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée. Ils accueillent les grandes expositions et les rendez-vous de la programmation artistique et culturelle. Côté ville, dans le quartier de la Belle de Mai, le Centre de conservation et de ressources (CCR) abrite les collections du musée. Cet ensemble unique permet au Mucem de démultiplier ses propositions culturelles.

« Sous nos yeux. Deux siècles d’archives photographiques » est un colloque international organisé par le ministère de la Culture avec l’appui de l’INHA et se déroulera au Mucem à Marseille les 24, 25…

©Paul-Louis Roubert. Entrée de la Collection un livre – une image d’Emmanuelle Fructus à la Société française de photographie, 2025