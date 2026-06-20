Sous terre, Explorations des profondeurs La BAM Metz

Informations pratiques

Metz

Sous terre, Explorations des profondeurs

La BAM Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-04 15:00:00

fin : 2026-11-04 15:45:00

Date(s) :

2026-11-04

Sous Terre est une plongée immersive dans les mystères du monde souterrain, entre exploration spéléologique et archéologie poétique. À travers des récits documentaires et des portraits de personnages fascinés par l’inframonde, le spectacle mêle arts plastiques, théâtre d’objet, musique et vidéo. La scène devient un chantier où se côtoient dessins, miniatures, pierres, rouille, témoignages et une grosse caisse symphonique, tandis que la caméra, tantôt lampe frontale, tantôt microscope, révèle des détails insoupçonnés.

Entre réalisme brut et rêve, Sous Terre interroge quand on creuse, qu’est-ce qu’on trouve au fond ? Une expérience sensorielle, à la fois intime et spectaculaire, où chaque strate dévoile un peu plus les secrets enfouis sous nos pieds.

Dès 8 ans.

Théâtre musicalEnfants

10 .

La BAM Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Sous Terre is an immersive journey into the mysteries of the underground world, blending speleological exploration with poetic archaeology. Through documentary narratives and portraits of characters fascinated by the underworld, the show blends visual arts, object theater, music, and video. The stage becomes a worksite where drawings, miniatures, stones, rust, testimonies, and a symphonic bass drum, while the camera—sometimes a headlamp, sometimes a microscope—reveals unexpected details.

Somewhere between raw realism and dream, *Sous Terre* asks: when we dig, what do we find at the bottom? A sensory experience, both intimate and spectacular, where each layer reveals a little more of the secrets buried beneath our feet.

Ages 8 and up.

Musical theater

L’événement Sous terre, Explorations des profondeurs Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ