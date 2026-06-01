Soutenance de thèse, Faculté de Médecine, Limoges
Soutenance de thèse, Faculté de Médecine, Limoges vendredi 5 juin 2026.
Soutenance de thèse Vendredi 5 juin, 18h30 Faculté de Médecine Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Monsieur Baptiste BACHOUR PASTOR soutient sa thèse « Évaluation de l’effet anti-dyskinétique d’un traitement continu sous-cutané par foslévodopafoscarbidopa au stade avancé de la maladie de Parkinson : étude de cohorte monocentrique » en vue de l’obtention du Diplôme d’État de Docteur en Médecine le vendredi 5 2026 à 18h30, en salle des Actes.
Faculté de Médecine 2, rue du Docteur Marcland 87000 Limoges Cedex Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
« Évaluation de l’effet anti-dyskinétique d’un traitement continu sous-cutané par foslévodopafoscarbidopa au stade avancé de la maladie de Parkinson : étude de cohorte monocentrique »
©Philippe Laurençon
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