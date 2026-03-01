Soutenons la recherche en ophtalmologie avec l’opération « Mille chœurs pour un regard », 30 ans déjà !, Église Saint-Michel de Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

Soutenons la recherche en ophtalmologie avec l’opération « Mille chœurs pour un regard », 30 ans déjà ! Samedi 28 mars, 17h00 Église Saint-Michel de Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Cet évènement annuel réunit des centaines de chorales et des milliers de voix autour d’un objectif commun : Soutenir la recherche médicale en ophtalmologie et vaincre les maladies de la vue.

L’Ensemble vocal A Croche Chœur organise un concert dans le cadre de cette opération, l’Ensemble Vocal du Lauraguais s’associe à ce moment.

Ce concert aura lieu le samedi 28/03/2026 à 17h00

A l’Eglise de Villemur sur Tarn.

Nous vous y attendons nombreux.

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Venez partager un moment musical et soutenir une cause qui peut toucher chacun d’entre nous.

Libre participation

Cette participation sera intégralement reversée au profit de RETINA FRANCE pour financer des projets de recherche en ophtalmologie sélectionnés par un Comité Scientifique indépendant et pour informer et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies de la vue.

« Grace à l’engagement généreux des chorales et de leurs chefs de chœur, « Mille chœurs pour un regard » permet chaque année de faire progresser la recherche et d’apporter un véritable message d’espoir aux personnes atteintes de maladie de la vue » Éric MOSER Président de RETINA France.

Vous pouvez nous retrouver sur le site www.acrochechoeur.com ou sur notre page Facebook www.facebook.com/acrochechoeur

Église Saint-Michel de Villemur-sur-Tarn rue Saint-Michel, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.acrochechoeur.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/acrochechoeur »}]

Entre le 1er mars et le 30 juin 2026, plus de 200 concerts auront lieu dans toute la France dans le cadre de l’opération « Mille chœurs pour un regard », organisée par l’association RETINA France. concert caritatif Eglise de Villemur-sur-Tarn

Fond d’affiche RETINA FRANCE, affiche A Croche Chœur