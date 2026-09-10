Souterrain de la Règle, Souterrain de la Règle, Limoges
samedi 10 octobre 2026 · Souterrain de la Règle · Limoges
Informations pratiques
Souterrain de la Règle Samedi 10 octobre, 16h30 Souterrain de la Règle Haute-Vienne
4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
LIMOGES SOUTERRAIN
À quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, géologie et légendes.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Souterrain de la Règle Souterrain de la Règle Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez découvrir les caves de l’ancienne abbaye de la Règle. #Villedartetdhistoire
© Ville de Limoges
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