SOUTH COMEDY CLUB- COWORKING THE ISLAND Montpellier
mercredi 14 octobre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
SOUTH COMEDY CLUB- COWORKING THE ISLAND
19 Avenue de Toulouse Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Le South Comedy Club ouvre un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier ! Au coworking THE ISLAND !
Le mercredi 14 Octobre à 20h00,à the Island, situé sur l’avenue de toulouse ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son tout nouveau plateau de stand-up !
Le South Comedy Club ouvre un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier ! Au coworking THE ISLAND !
Le mercredi 14 Octobre à 20h00,à the Island, situé sur l’avenue de toulouse ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son tout nouveau plateau de stand-up !
Une soirée de rires avec 5 humoristes talentueux
Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 5 humoristes du sud de la France, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.
De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !
Entrée payante avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.
La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.
Tarif 5€ sur place .
19 Avenue de Toulouse Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com
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English :
The South Comedy Club is opening a new stand-up stage in Montpellier! At THE ISLAND coworking space!
On Wednesday, October 14, at 8:00 p.m., THE ISLAND, located on Avenue de Toulouse, will open its doors for an evening of comedy featuring its brand-new stand-up stage!
L’événement SOUTH COMEDY CLUB- COWORKING THE ISLAND Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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