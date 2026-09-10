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AGENDA · Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY Montpellier

lundi 14 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Adresse
48 Square de la Babote
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY

48 Square de la Babote Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Le Lundi 14 septembre à 20h, le bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !
Le Lundi 14 septembre à 20h, le bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 5 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 5 humoristes du sud de la France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

L’entrée est gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

Line up Surprise !

Entrée gratuite sur réservation au 0645923120 SMS idéalement   .

48 Square de la Babote Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Monday, September 14, at 8:00 p.m., the bar, “Un Bar et JIVAY,” , located in the Observatoire neighborhood at the foot of the Tour de la Babote, opens its doors for an evening of comedy featuring a stand-up lineup!

L’événement SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER

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