Informations pratiques

Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY

48 Square de la Babote Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Le Lundi 14 septembre à 20h, le bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Le Lundi 14 septembre à 20h, le bar, “Un Bar et JIVAY” ,situé dans le quartier observatoire, au pied de la Tour de la Babote, ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 5 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 5 humoristes du sud de la France et d’ ailleurs, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

L’entrée est gratuite avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes. La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

Line up Surprise !

Entrée gratuite sur réservation au 0645923120 SMS idéalement .

48 Square de la Babote Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Monday, September 14, at 8:00 p.m., the bar, “Un Bar et JIVAY,” , located in the Observatoire neighborhood at the foot of the Tour de la Babote, opens its doors for an evening of comedy featuring a stand-up lineup!

L’événement SOUTH COMEDY CLUB UN BAR ET JIVAY Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER