Souvenirs Cheddois, Bibliothèque municipale de Passy, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale de Passy · Passy
Informations pratiques
Souvenirs Cheddois 19 et 20 septembre Bibliothèque municipale de Passy Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », les souvenirs cheddois d’un groupe de résidents de Passyflore ont été recueillis et mis en valeur dans une exposition. Cette immersion locale et historique, en photos et en témoignages, aborde des thématiques telles que l’Usine, le logement, les commerces, les loisirs, le sport, ou l’enfance.
Présence des résidents de Passyflore lors de la permanence du dimanche 20/09/2026.
Bibliothèque municipale de Passy 256 rue Paul Corbin 4190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.50.55.32.90 https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/ Site culturel – Bibliothèque Parkings devant la bibliothèque ou place du marché à Chedde
Dans le cadre de l’évènement « Chedde, 130 ans de l’Usine, 30 ans de Mémoire de Chedde », les souvenirs cheddois d’un groupe de résidents de Passyflore ont été recueillis et mis en valeur dans une et…
© Mairie de Passy
À voir aussi à Passy (Haute-Savoie)
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- Visite du Jardin des Cimes, Jardin des Cimes, Passy 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’usine SGL Carbon de Chedde, Salle des Cités Jardins, Passy 19 septembre 2026
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