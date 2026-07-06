S’OUVRIR A LA POÉSIE DE THIERRY METZ (rencontre-lecture) Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, la bibliothèque Marguerite Audoux organisera deux événements.

Le premier, un

atelier d’écriture, se déroulera sur la péniche l’Adamant, centre de jour flottant pour adultes souffrant de

troubles mentaux. Le second se déroulera à la bibliothèque. Ce sera une Lecture-rencontre consacrée à l’œuvre de Thierry Metz.

Manoeuvre, maçon, ouvrier agricole, Thierry

Metz est mort en 1997, à l’âge de quarante ans, laissant derrière lui une œuvre poétique considérable, dense, profonde, faite de textes courts.Thierry Metz est notamment l’auteur du « Journal d’un manoeuvre« , le livre qui l’a fait connaître et de « l’homme qui penche « , écrit pendant un séjour à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde, alors qu’il lutte contre l’alcool et la dépression.

En septembre 2025, les éditions Gallimard ont rassemblé dans un

volume six recueils du poète intitulé Lettres à la bien aimée et autres poèmes. Il est préfacé par Isabelle

Lévesqueet postfacé par Éric Vuillard.

La soirée sera animée par Isabelle Lévesque, en compagnie de Marie Violaine Brincard, réalisatrice d’un film sur Thierry Metz et de Françoise Metz, la bien aimée du recueil. Des livres d’artistes d’Isabelle Lévesque seront exposées à la bibliothèque ainsi que des œuvres prêtées par la Galerie Papiers d’art. Une bibliographie sur la poésie ouvrière sera proposée au public.

En amont de la soirée un atelier d’écriture seraorganisé sur l’Adamant autour

de l’oeuvre poétique de Thierry Metz et/ou autour d’une oeuvre d’art prêtée par

la Fondation

Galberget exposée sur la péniche. Les

participants seront pour moitié des patients

de l’Adamant et pour l’autre moitié des usagers de la bibliothèque, qui découvriront à

cette occasion la structure de soins « Adamant», sa bibliothèque, son bar, ses ateliers de

création artistique, sa radio … La date n’est pas encore fixée.

Les textes seront lus plus tard à la

bibliothèque, à la fin de la soirée.

Isabelle Lévesque est née et vit en Normandie. Elle tient une chronique de poésie pour

Quinzaines (la Nouvelle Quinzaine littéraire) et collabore à Europe ainsi qu’à

Terres de femmes, Diérèse et Terre à ciel. Elle a reçu en 2018 le prix

international de Poésie francophone Yvan-Goll pour Voltige ! (2017). Elle aime

travailler avec les peintres (Jean-Gilles Badaire, Christian Gardair, Colette

Deblé, Gaetano Persechini, Caroline François-Rubino, Marie Alloy, Fabrice

Rebeyrolle) et tout particulièrement collaborer à la réalisation de livres

d’artistes.

Marie-Violaine Brincard, est une réalisatrice française, agrégée de Lettres modernes. Après avoir travaillé de longues années sur le Rwanda et consacré un premier essai à un rescapé du génocide des Tutsi : D’un monde à l’autre (2007), Marie-Violaine Brincard réaliseAu nom du Père, de tous, du ciel, film plusieurs fois récompensé dans les festivals. Ses projets ultérieurs, qu’elle co-réalise désormais avec Olivier Dury en 2014, L’homme qui penche en 2020), s’inscrivent dans une démarche politique et esthétique similaire : proposer un espace de visibilité à ceux qui n’en ont pas.

Françoise Metz

Françoise Metz fut l’inspiratrice de nombreux poèmes. Elle était la première lectrice de ce qu’écrivait Thierry Metz et l’a aidé dans sa vie de travailleur intermittent pour laisser place à des moments d’écriture dans des conditions matérielles rudes. Elle a également joué un rôle important dans l’évolution de son écriture.

Bande annonce du film « l’Homme qui penche » réalisé par Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury

Lecture-rencontre consacrée à l’œuvre de Thierry Metz avec Isabelle Lévesque (poète), Françoise Metz, (épouse, la bien-aimée des poèmes), Marie-Violaine Brincard (réalisatrice) et les participants aux ateliers d’écriture de l’Adamant qui liront quelques-uns de leur textes en fin de soirée.

Le samedi 17 octobre 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

01 44 78 55 20 ou via billetweb.fr

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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