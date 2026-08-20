Soyons eaux, inventaire de fleuves absents – Nathyfa Michel et Jérôme Blin, La galerie, Rennes
mardi 13 octobre 2026 · La galerie · Rennes
Informations pratiques
Soyons eaux, inventaire de fleuves absents – Nathyfa Michel et Jérôme Blin 13 octobre – 31 décembre La galerie Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T12:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-12-31T10:00:00+01:00 – 2026-12-31T19:00:00+01:00
Nathyfa Michel, photographe née en Guyane, remonte en hexagone pour chercher l’eau le long de la Loire et de l’Erdre, et explore des bras de fleuve disparus, engloutis sous la ville qui a prospéré grâce au commerce triangulaire. Jérôme Blin, photographe nantais, descend vers la Guyane pour ausculter les rivières polluées par le mercure de l’orpaillage clandestin. Deux trajectoires qui se croisent comme des affluents. Un chassé-croisé géographique qui révèle une continuité : l’extraction des richesses du Sud vers le Nord, du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
En partenariat avec le Centre Claude Cahun – Nantes
La galerie Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
Deux artistes, deux fleuves, une même question : que charrient les eaux ?
Nathyfa Michel / Jérôme Blin
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