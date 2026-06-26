Spacebus, proposé par la Ville d’Anglet Espaces verts de la plage des Cavaliers Anglet jeudi 6 août 2026.

Anglet

Spacebus, proposé par la Ville d’Anglet

Espaces verts de la plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Chaque été, SpaceBus France et ses bénévoles professionnels de l’astronomie (chercheurs, doctorants, ingénieurs) parcourent une région différente de France s’arrêtant de ville en ville, sur les places publiques, pour aller à la rencontre des vacanciers et des locaux et leur faire découvrir l’astronomie de manière ludique.

SpaceBus France est de passage cette année au Pays basque, et notamment à Anglet, en partenariat avec des structures locales la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque et Science Odyssée.

Cet évènement permettra d’avoir des informations et des explications scientifiques sur l’éclipse totale du 12/08, phénomène rare.

Animé par l’association SpaceBus France.

Tout public. .

Espaces verts de la plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Spacebus, proposé par la Ville d’Anglet

L’événement Spacebus, proposé par la Ville d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet