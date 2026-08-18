Spactacle Entrez de Secours ! Rue Jules Ferry Quiberon

Informations pratiques

Quiberon

Spactacle Entrez de Secours !

Rue Jules Ferry Maison des Associations Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le Collectif LATAF, La Tête à la Fenêtre, présente Entrez de Secours, un spectacle mêlant théâtre, marionnettes, objets, vidéo et musique originale.

À travers le quotidien du docteur François et de l’infirmier Karl, la pièce invite le public à porter un autre regard sur la folie, la fragilité et le soin. Inspiré de témoignages de personnes soignées et de professionnels, le spectacle brouille les frontières entre ceux qui accompagnent et ceux qui ont besoin de l’être.

Entre humour, poésie et émotion, Entrez de Secours propose un voyage sensible au cœur de l’humain et pose une question essentielle qu’est-ce que la folie nous dit de nous-mêmes ?

Informations pratiques

Vendredi 9 octobre 2026

Maison des associations, rue Jules Ferry

À partir de 12 ans .

Rue Jules Ferry Maison des Associations Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 81 50 51 58

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English :

L’événement Spactacle Entrez de Secours ! Quiberon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon