Specatcle de danse acrobatique La fabuleuse histoire de BasarKus Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Specatcle de danse acrobatique La fabuleuse histoire de BasarKus

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Mardi 2026-11-23 14:30:00

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-23 2026-11-24 2026-11-25

BasarKus n’est pas un être comme les autres avec ses deux têtes, ses multiples bras et ses nombreuses jambes, il vit en parfaite harmonie. Jusqu’au jour où il découvre qu’il a deux cœurs… Est-il un ou plusieurs ? Entre danse, jonglage et acrobatie, Sylvère Lamotte imagine un duo virtuose et malicieux qui explore avec poésie la découverte de soi, la différence et la construction de l’identité. Un spectacle tendre, drôle et visuellement fascinant à partager en famille dès 3 ans.

Prolongez l’expérience du spectacle avec un atelier parent-enfant d’initiation aux acrobaties (après la représentation de mercredi 15h). Un moment ludique pour découvrir ensemble les bases de cette discipline et partager une aventure en mouvement.Enfants

5.5 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

BasarKus is not like other %EAtres: with his two t%EAtes, multiple arms, and numerous legs, he lives in perfect harmony. Until the day he discovers he has two hearts… Is he one or many? Combining dance, juggling, and acrobatics, Sylvère Lamotte creates a virtuosic and mischievous duo that poetically explores self-discovery, difference, and the construction of identity. A tender, funny, and visually captivating show to enjoy with the whole family—for children ages 3 and up.

Extend the show’s experience with a parent-child workshop introducing acrobatics (following the Wednesday 3:00 p.m. performance). A fun opportunity to discover the basics of this discipline together and share an adventure in motion.

L’événement Specatcle de danse acrobatique La fabuleuse histoire de BasarKus Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT EPINAL ET SA REGION